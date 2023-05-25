Доля иностранных бумаг недружественных стран в ПИФах существенно сократилась

При этом в фондах для неквалифицированных инвесторов доля таких бумаг снизилась только на 20%, тогда как в ПИФах для квалифицированных инвесторов - в два раза, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Доля недружественных ценных бумаг в паевых инвестиционных фондах (ПИФ) после обострения санкционного давления сократилась. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. При этом в фондах для неквалифицированных инвесторов доля таких бумаг снизилась только на 20%, тогда как в ПИФах для квалифицированных инвесторов - в два раза.

"Нас волнуют иностранные ценные бумаги и, да, они снижаются в составе фондов. В составе фондов для "квалов" они снизились в два раза, а для "неквалов" - только на 20%, даже чуть меньше. <...> Надеемся, что динамика будет меняться и, надеемся, что если не будет изменяться доля иностранных ценных бумаг, то она будет двигаться в сторону активов из дружественных юрисдикций", - сказала Шишлянникова на конференции Cbonds "Investfunds Forum XIV - конференция институциональных инвесторов".

Представитель ЦБ также отметила, что регулятор не планирует дополнительно стимулировать снижение доли иностранных бумаг в ПИФах для неквалифицированных инвесторов в добавок к вводимому ограничению на вложения активов ПИФ в иностранные бумаги недружественных стран. "Мы не будем специально стимулировать это [снижение доли иностранных бумаг]. Я говорила, что мы вводим вот этим актом по составу и структуре актива ограничения доли недружественных бумаг 40%", - добавила Шишлянникова.

Ранее Банк России опубликовал проект указания, согласно которому доля активов ПИФ для неквалифицированных инвесторов, которые можно вложить в иностранные бумаги недружественных стран, не должна превышать 40%. Как пояснила Шишлянникова журналистам, решить проблему в соответствии с новыми требованиями фондам нужно будет за один год, при этом некоторые ПИФы будут попадать под исключения. "Первые - это закрытые паевые фонды с заблокированными активами: там ничего сделать нельзя, и на них не будет распространяться это ограничение. Второе исключение - это если управляющая компания не готова менять структуру фонда и хочет сохранить более 40%, она должна перестать выдавать новые паи, потому что новые пайщики не должны приобретать риск свыше 40% в этом случае", - добавила представитель ЦБ.