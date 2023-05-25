ЦБ может повысить прогноз по прибыли банковского сектора на 2023 год

Регулятор ранее прогнозировал, что этот показатель составит 1,9 трлн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России может пересмотреть в сторону повышения прогноз по прибыли банковского сектора на 2023 год с текущих 1,9 трлн рублей, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Может быть нужно будет пересмотреть в сторону повышения. Мы в ближайшее время выйдем с обновленным прогнозом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Банк России прогнозировал чистую прибыль банковского сектора по итогам 2023 года в размере 1,9 трлн рублей, за январь-апрель банки РФ заработали 1,1 трлн рублей чистой прибыли.

По данным ЦБ, чистая прибыль сектора в апреле составила 224 млрд рублей, что на треть ниже высокого мартовского результата (330 млрд рублей). Поддержку прибыли в первом квартале оказали доходы от валютной переоценки (85 млрд рублей в апреле и 53 млрд рублей в марте) на фоне ослабления рубля.