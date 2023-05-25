ЦБ может продлить на 2024 год право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные

По словам главы департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, в Центробанке не хотели бы, чтобы "дополнительные санкционные риски в связи с раскрытием возникали"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов допустил, что право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию будет продлено на 2024 год.

"Да, вполне. Именно в части чувствительной информации. Потому что если никаких глобальных геологических изменений не произойдет, естественно, нам бы не хотелось, чтобы дополнительные какие-то санкционные риски в связи с раскрытием возникали", - сказал Данилов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что продлевает до конца этого года право кредитных организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Так, речь идет о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования. При этом с июля 2023 года банки начнут раскрывать информацию о самом факте реорганизации, а также частично информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков.