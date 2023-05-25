Госдума приняла в I чтении законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

Участие в ней предполагается исключительно на добровольной основе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Документ инициирован правительством РФ.

Программа формирования долгосрочных сбережений - "простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств граждан, так и за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования", говорится в пояснительной записке. Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Для участия в формировании долгосрочных сбережений гражданин должен будет заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Возможно будет также заключить договоры долгосрочных сбережений юридическими или физическими лицами в пользу третьих лиц. Устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений - речь идет об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также условиях и порядке выплаты правопреемникам в случае смерти участника программы и порядке передачи сбережений из одного НПФ в другой.

Средства пенсионных накоплений переводятся на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи соответствующего заявления в НПФ. При этом возврат средств пенсионных накоплений на формирование накопительной пенсии после их перевода на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не предусмотрен.

Вводится дополнительная финансовая стимулирующая поддержка в течение трех лет в отношении граждан, заключивших договор долгосрочных сбережений в период 2024-2026 годов и уплативших взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тыс. рублей за год. Дополнительная стимулирующая поддержка государства будет осуществляться путем софинансирования средств по договору долгосрочных сбережений за счет федерального бюджета, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тыс. рублей в год. Участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. рублей при уплате взносов до 400 тыс. рублей в год.

Увеличение предельного размера гарантий АСВ

Функции доверительного управления средствами пенсионных накоплений предлагается возложить на госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ" на постоянной основе. Система гарантирования прав участников пенсионных программ в рамках НПФ будет распространена на средства, формируемые гражданами по договорам долгосрочных сбережений.

Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ будет увеличен в соответствии с законопроектом с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей. Для граждан, принявших решение о переводе средств пенсионных накоплений в качестве взносов по договору долгосрочных сбережений, а также для граждан, в пользу которых осуществлялась дополнительная финансовая стимулирующая поддержка государства, размер гарантий АСВ будет дополнительно увеличен на сумму соответствующих средств.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций - для дорогостоящего лечения или на образование детей. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).

Данный законопроект отменяет 6% тарифа на формирование накопительной части пенсии, пояснил замглавы Минфина Алексей Моисеев. "Каждый год я приходил, докладывал вам, что мы замораживаем их [пенсионные накопления] еще на год. Было много поручений Госдумы правительству, чтобы это отменить, для того, чтобы не замораживать этот 6% тариф. Данный законопроект это поручение Госдумы исполняет", - указал Моисеев.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.