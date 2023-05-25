Посол Бразилии заявил о заинтересованности страны в сохранении поставок удобрений из РФ

Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что Бразилиа и Москва продолжают наращивать сотрудничество во многих областях

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сохранение поставок сельскохозяйственных удобрений из России крайне важно для Бразилии, так как от этого зависит развитие бразильского сельхозпроизводства и мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил в четверг посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, выступая на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Дипломат отметил, что Бразилия и Россия продолжают наращивать сотрудничество во многих областях. "Наши страны выступают важными партнерами в сфере сельского хозяйства, взаимодополняемость сельхозпроизводства в наших странах вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире", - добавил он.

"Несмотря на то, что мы [Бразилия] являемся крупнейшим производителем продовольствия в мире, продовольствие - это очень острая проблема, а именно острый дефицит удобрений, а удобрения жизненно важны для повышения производительности нашего сельскохозяйственного комплекса. Наверное, Россия стала нашим основным поставщиком сельхозудобрений, 23% от общего объема поступает из России, повторюсь, нам крайне важно сохранить поставки сельхозудобрений, поскольку от этого зависит перспектива нашего сельхозпроизводства, а также перспектива продовольственной безопасности в мире", - сказал он.

Посол также указал на то, что Бразилия приветствует продление зерновой сделки. "Мы считаем, что это крайне важный шаг для обеспечения более высокого уровня экономической и гуманитарной устойчивости", - заключил дипломат.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. РФ настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что условия сделки будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.