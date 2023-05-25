В Варшаве сообщили, что Bechtel примет участие в строительстве первой польской АЭС

Оно будет стоить порядка $20 млрд

ТАСС, 25 мая. Американская компания Bechtel присоединилась к проекту по строительству первой польской АЭС. Об этом сообщила в четверг на брифинге отвечающая за вопросы энергетики министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

По ее словам, 25 мая к проекту присоединилась еще одна крупная компания. "Это компания Bechtel, которая будет исполнителем на проекте", - сказала она.

22 февраля компания "Польские атомные электростанции" и американская Westinghouse подписали соглашение о проектных работах по строительству первой польской АЭС. Планируется запуск трех реакторов на побережье Балтийского моря. Строительство будет стоить порядка $20 млрд.

Bechtel Group - одна из крупнейших строительных и инженерных компаний в США.

Как сообщалось ранее, власти Польши намерены в течение 20 лет построить шесть атомных энергоблоков. С 2033 года планируется начать запуск энергоблоков мощностью 1-1,6 ГВт каждые два-три года, чтобы генерировать от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.