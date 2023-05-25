Документ был разработан под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по поручению президента Владимира Путина

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Кабинет министров утвердил Концепцию технологического развития до 2030 года. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале российского кабмина.

"Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года", - говорится в сообщении. Документ разработан под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по поручению президента Владимира Путина.

Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства особо отметил, что Путин подчеркивал необходимость существенно увеличить возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и создание новых рабочих мест. "По поручению главы государства подготовлена Концепция технологического развития на период до 2030 года", - сказал глава правительства. Он отметил, что работа над документом велась на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, крупнейших предприятий, научных центров, представителей регионов, членов правительства, глав госкомпаний и госкорпораций.

По словам Мишустина, главная задача - обеспечить технологический суверенитет, внедряя результаты отечественных исследований и разработок. "Очень важно добиться того, чтобы новаторство позволяло предприятиям опережать конкурентов, а также сформировать инновационную модель экономического роста страны", - сказал он.

Инструменты для реализации

По словам премьера, для этого будет использоваться ряд инструментов. Речь идет о сквозных технологиях, значимых для многих отраслей, о создании возможности для бизнеса зарабатывать за счет новых разработок, а также о запуске промышленных мега-проектов, реализация которых обеспечит формирование долгосрочного заказа на внедрение критических технологий, на развитие смежных предприятий, в том числе по изготовлению ключевых узлов и комплектующих. Глава правительства уточнил, что десять проектов уже одобрено. "Они связаны с локализаций на территории нашей страны производства необходимых лекарств, медицинских изделий, оборудования, выпуском станко-инструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, а также с развитием беспилотных авиационных систем", - рассказал он.

По данным премьера, общая сумма инвестиций сейчас превышает 100 млрд рублей и в ближайшее время список таких проектов может быть расширен за счет платформ для промышленного птицеводства, для строительного и дорожного комплексов.

Поддержка научных исследований

Глава правительства также рассказал, что в утвержденном документе отдельное внимание уделено поддержке научных исследований высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы, а также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. "Рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений, увеличить ее почти до 75%, а также более, чем вдвое, до 20 тыс., вырастет и число специализированных организаций инновационной сферы", - сказал Мишустин.

По его словам, в целом будет сформирована система поддержки таких компаний от этапа зарождений до продажи стратегическому инвестору. "Важно обеспечить наличие всех отечественных разработок, которые необходимы для выпуска востребованной продукции", - заключил он.