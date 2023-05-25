ЦБ выпустит памятную серебряную монету с изображением Шуховской водонапорной башни

Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925 пробы и имеет форму круга диаметром 39 мм

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России 26 мая 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением водонапорной башни, построенной архитектором Владимиром Шуховым. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета названа "Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область" и входит в серию "Изобретения России". Выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение водонапорной башни, возвышающейся над кронами деревьев. Справа изображена конструкция башни, выполненная в технике лазерного матирования. Вверху по окружности имеется надпись: "Водонапорная башня", ниже в две строки - "В.Г. Шухова" и "Липецкая область", а также дата "1896", отделенная декоративным элементом.

ЦБ напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.

Владимир Шухов - выдающийся русский и советский инженер, архитектор, изобретатель. На Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде Владимир Шухов в 1896 году представил первую в мире гиперболоидную конструкцию - водонапорную башню. После выставки башню приобрел и перевез в свое имение в селе Полибино меценат Юрий Нечаев-Мальцев.