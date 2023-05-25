25 мая, 11:59

Кабмин обсудит выделение 5 млрд рублей на обслуживание перелетов на территории России

© ТАСС/ Ruptly

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госкорпорация по организации воздушного движения выполняет важные функции в условиях сокращения числа рейсов зарубежных компаний на территории России, правительство обсудит выделение еще 5 млрд рублей на поддержку перелетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

По его словам, помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства. "В условиях недружественных действий ряда государств значительно сократилось число рейсов иностранных компаний в небе над Россией. Тем не менее Государственная корпорация по организации воздушного движения предоставляет аэронавигацию не менее 1 млн самолетов", - сказал он.

"Рассмотрим сегодня вопрос о направлении 5 млрд рублей для непрерывного обслуживания полетов на территории страны. Эти средства помогут обеспечить должный уровень их [полетов] безопасности и, конечно, что очень важно, сохранить высококвалифицированный коллектив", - добавил Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация