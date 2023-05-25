Кабмин обсудит выделение 5 млрд рублей на обслуживание перелетов на территории России

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госкорпорация по организации воздушного движения выполняет важные функции в условиях сокращения числа рейсов зарубежных компаний на территории России, правительство обсудит выделение еще 5 млрд рублей на поддержку перелетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

По его словам, помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства. "В условиях недружественных действий ряда государств значительно сократилось число рейсов иностранных компаний в небе над Россией. Тем не менее Государственная корпорация по организации воздушного движения предоставляет аэронавигацию не менее 1 млн самолетов", - сказал он.

"Рассмотрим сегодня вопрос о направлении 5 млрд рублей для непрерывного обслуживания полетов на территории страны. Эти средства помогут обеспечить должный уровень их [полетов] безопасности и, конечно, что очень важно, сохранить высококвалифицированный коллектив", - добавил Мишустин.