В России количество пайщиков-физлиц к середине 2023 года может превысить 10 млн

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова отметила, что ЦБ планирует отменить минимальный порог для вхождения в закрытые паевые инвестиционные фонды для неквалифицированных инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Количество пайщиков - физических лиц в России к середине года может достигнуть нового рекорда и превысить 10 млн человек, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции Cbonds "Investfunds Forum XIV - конференция институциональных инвесторов".

Опираясь на подсчеты, регулятор фиксирует рост количества пайщиков, которое уже достигло 9,6 млн человек, что на 923 тыс. больше, чем было на конец 2021 года, добавила представитель ЦБ. "Инвесторы по-прежнему верят управляющим компаниям и идут к ним со своими инвестициями. При этом в этих 923 тыс. [человек] 400 тыс. - это приток новых пайщиков только за первый квартал текущего года. Такими темпами на середину года, я думаю, мы даже обретем еще один новый исторический максимум, красивую цифру - количество пайщиков превысит 10 млн", - сказала Шишлянникова

Она также отметила, что ЦБ планирует отменить минимальный порог для вхождения в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) для неквалифицированных инвесторов, который сейчас составляет 100 тыс. рублей. Кроме того, регулятор обсуждает с Минфином отмену дополнительных налогов для пайщиков ЗПИФ, куда выделят заблокированные активы. "В целом, мы практически уже достигли согласия с министерством финансов о том, как надо подкорректировать Налоговый кодекс, и что они также согласны с тем, что этот закон должен быть принят до конца года для того, чтобы уже по итогам 2023 года у пайщиков не возникло дополнительных негативных эмоций, связанных с тем, что они получили какое-то дополнительное налогообложение", - пояснила Шишлянникова.

Она уточнила, что ЗПИФ облагаются налогом немного в ином порядке. Плюс эти закрытые паевые фонды не будут обращающимися на организованном рынке, а Налоговый кодекс устанавливает налоговый режим в зависимости о того, обращаются инструменты на бирже или нет. "Наша цель - чтобы при выделении этих паев не возникало [дополнительного налогообложения]. Это должно облагаться ровно так же, как облагается сейчас, а не появляться новые обязанности по налогообложению, поскольку это [заблокированные активы] вынужденная ситуация, а не решение инвесторов" - добавила представитель ЦБ.