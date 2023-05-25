Georgian Airways намерена открыть транзитные рейсы из России в Европу

Глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили отметил, что с 16 июня откроется рейс в Солоники из Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 мая. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет осуществлять транзитные рейсы из Москвы в страны Европы через Тбилиси. Об этом в четверг сообщил ТАСС президент компании Тамаз Гаиашвили.

"Рейсы появились с открытием [авиасообщения с РФ]. Париж и другие направления у нас были, просто сейчас люди могут прилететь в Тбилиси [из Москвы] и улететь дальше. Или, например, побудут несколько дней в Тбилиси и полетят в Париж, Вену, разные направления. Из Тбилиси в Европу много рейсов летает - Милан, Солоники, Ларнака и так далее. Транзитный рейс у нас, как и везде. Через Стамбул, например, то же самое", - отметил Гаиашвили.

Глава авиакомпании подчеркнул, что не было как такового запуска транзитных рейсов из Москвы в Европу через Тбилиси. "Мы запустили прямые рейсы в Москву и пассажиры могут через Тбилиси лететь транзитом куда угодно", - пояснил он. Как сообщил Гаиашвили, с 16 июня откроется рейс в Солоники из Тбилиси, можно будет взять билет Москва - Тбилиси - Солоники.

На сайте Georgian Airways открыта продажа билетов из Москвы в различные страны Европы. Например, за $820 можно купить билет на рейс Москва - Тбилиси - Париж с часовой пересадкой в Тбилиси с 26 мая. С 28 мая доступны билеты в Вену также с часовой пересадкой в грузинской столице.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российский авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.