Мишустин: важно продолжать предоставлять гражданам меры соцподдержки в полном объеме

Как отметил премьер, кабмин обсудит исполнение бюджетов Пенсионного, Социального фондов и фонда обязательного медицинского страхования

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Государственные социальные фонды в прошлом году выполнили все обязательства перед гражданами, важно продолжать эту работу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Он отметил, что кабмин обсудит исполнение бюджетов государственных фондов: Пенсионного, Социального и фонда обязательного медицинского страхования. "Несмотря на возросшее в прошлом году санкционное давление, была обеспечена их надежность и устойчивость, и все обязательства перед гражданами выполнены в полном объеме", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что за счет средств Пенсионного фонда выплачивались социальные пособия, компенсации и пенсии, которые были в 2022 году дважды проиндексированы. Выполнены обязательства по соцстрахованию, на выплату всех видов пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством направили свыше 820 млрд рублей, добавил глава кабмина.

Также он обратил внимание, что поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, больницы в каждом регионе страны продолжали оказывать пациентам бесплатные медицинские услуги. "На эти цели выделено около 2,8 трлн рублей. Основная часть этих средств - почти 2,5 трлн - была предусмотрена для региональных учреждений здравоохранения. Это позволило увеличить доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, объем которой вырос практически на 16,5%", - указал премьер.

"Важно продолжать делать все необходимое, чтобы наши граждане своевременно получали положенные им меры государственной поддержки", - заключил Мишустин.