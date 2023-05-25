Розничные цены на жизненно важные лекарства за четыре месяца выросли на 1%

Как отметили в пресс-службе Росздравнадзора, цены на такие препараты регулируются государством с целью повышения их доступности для населения и медучреждений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рост розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) за четыре месяца текущего года составил 1%, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Росздравнадзора.

"Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством с целью повышения их доступности для населения и медицинских учреждений. Так, за первые четыре месяца 2023 года рост розничных цен на ЖНВЛП составил 1%. В частности, на лекарственные препараты в ценовом сегменте свыше 500 рублей прирост стоимости составил 0,2%", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, с 16 по 22 мая в группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 0,5%, валидол - на 0,4%, корвалол - на 0,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и поливитамины - на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, ренгалин - на 0,1%.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - это перечень лекарственных средств, утверждаемый правительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарства.