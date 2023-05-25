ЦБ совместно с Минфином прорабатывает вопрос уменьшения срока ИИС-3

По словам директора департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольги Шишлянниковой, этот вопрос зависит от решения Министерства финансов и возможностей бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Банк России вместе с Министерством финансов РФ прорабатывает вопрос об уменьшении срока индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3), сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Однако это будет зависеть от решения Минфина и возможностей выплат из бюджета налоговых льгот.

"Банк России вместе с Минфином находится в дискуссии этого вопроса, в первую очередь [это зависит от] требований бюджета и возможности выплаты из бюджета тех или иных налоговых льгот. Поэтому здесь первое слово, конечно же, стоит за Минфином, исходя из возможностей будет решаться этот вопрос. Мы в дискуссии, Минфин считает. Мы хотим создать инструмент, которым будут пользоваться спросом. Вопрос в том, насколько бюджет позволит создать этот инструмент", - сказала она в кулуарах конференции Cbonds "Investfunds Forum XIV - конференция институциональных инвесторов".

Банк России в конце октября 2020 года предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. Изначально предполагалось, что ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции в срок от десяти лет и без ограничения суммы на счете.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что срок действия ИИС-3 может быть снижен с ранее обсуждаемых 5-10 лет до трех. Он также пояснял ТАСС, что на сегодняшний день в основном обсуждается, что срок ИИС-3 составит не десять, а пять лет.