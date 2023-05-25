В Мурманской области появится ремонтно-сервисный центр "Белаз"

По словам главы региона Андрея Чибиса, создание объекта повысит экономическую эффективность использования белорусской техники

МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Ремонтно-сервисный центр "Белаз" откроется в Мурманской области. Соглашение о развитии инфраструктуры обслуживания карьерной техники подписали в четверг губернатор Андрей Чибис и руководство компании.

Соглашение включает в себя строительство центра в Мурманской области, создание рабочих мест в Апатитах, а также развитие сферы обслуживания карьерной техники на территории региона.

"Сервис есть и сейчас, но он текущий и гарантийный, а сервисный центр повысит глубину ремонта. Если нужен капитальный ремонт узлов и агрегатов", - отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, в присутствии которого подписывалось соглашение.

Глава Мурманской области подчеркнул, что сейчас на горнодобывающих предприятиях региона работают около 300 "Белазов". "Открывается сервисный центр, а это новые рабочие места. Это обслуживание здесь, в Мурманской области, что радикально повышает экономическую эффективность использования техники. Образовательный центр в Апатитах появляется. Мы ребят начинаем сразу готовить работать на этой технике", - сказал Чибис.

Белоруссия является основным внешнеторговым партнером Мурманской области. По итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота в $286 млн. За первый квартал 2023 года объем взаимной торговли уже вышел на $77 млн. Основные товары - это рыба и готовые продукты из нее, апатитовый концентрат, продукты питания, техника и оборудование, транспортные средства, мебель. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также говорил о намерении перенаправить экспорт калийных удобрений из Литвы в порты РФ, в том числе в Мурманск, с последующей отправкой на Дальний Восток, в Китай и Индию по Северному морскому пути.