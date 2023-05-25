Мишустин подчеркнул, что договоренности лидеров России и Китая должны быть реализованы

Глава правительства назвал важным выведение стратегического взаимодействия двух стран на новый уровень

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Договоренности по развитию сотрудничества России и Китая, о которых условились лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин, должны быть выполнены и воплощены во взаимовыгодные проекты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.

"Обращаю внимание, что все, о чем договорились ранее лидеры государств (России и Китая - прим. ТАСС), должно быть реализовано, доведено до конкретных результатов, воплощено во взаимовыгодные проекты", - сказал премьер.

Подводя итоги своего двухдневного визита в Китай, Мишустин также отметил, что Москву и Пекин "связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения", которые сейчас крепнут, несмотря на санкции. Премьер напомнил, что в Китае у него состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета Ли Цяном. "Они были посвящены вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых в марте между" лидерами РФ и Китая, пояснил он. Кроме того, на переговорах был рассмотрен целый ряд других вопросов российско-китайского сотрудничества: наращивание производственных мощностей, развитие транспортной инфраструктуры, увеличение грузоперевозок, развитие Северного морского пути, взаимодействие в сфере образования, укрепление гуманитарных связей.

Также, заключил глава кабмина, большой потенциал для совместной деятельности РФ и КНР есть в нефтехимической отрасли. "Мы убедились в этом, посещая научные лаборатории китайской корпорации Sinopec - одного из мировых лидеров в химической промышленности", - пояснил премьер.

"Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести стратегическое взаимодействие России и Китая на новый уровень", - подчеркнул в заключение Мишустин.