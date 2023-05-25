ГД приняла в I чтении законопроект о гарантиях наследникам заемщика при наличии страховки

Согласно документу, при наступлении страхового случая кредитор обязан предъявить страховщику требование о выплате возмещения в счет оплаты потребительского кредита

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий наследников заемщика от выплаты кредита при наличии договора страхования. Документ был инициирован группой депутатов от "Единой России" во главе с Натальей Костенко.

Законопроект разработан для обеспечения правовыми гарантиями заемщиков - физических лиц (или их правопреемников, в том числе наследников) по погашению потребительского кредита вместе с причитающимися процентами за счет страхового возмещения.

В настоящее время закон "О потребительском кредите (займе)" допускает при оформлении кредитной сделки заключение с заемщиками договоров страхования их жизни и здоровья. Зачастую в таких договорах банк (представитель которого оформлял страховую сделку одновременно с кредитной) указан в качестве выгодоприобретателя. Это означает, что "при наступлении страхового случая (к примеру, наступлении инвалидности или смерти заемщика), страховое возмещение получает не сам заемщик или его правопреемники (например, наследники), а банк", говорится в пояснительной записке. Сумма страхового возмещения потом распределяется банком на погашение кредитной задолженности заемщика.

На практике в таких ситуациях при наступлении страхового случая, к примеру, смерти заемщика, его наследники не обладают информацией о заключенных им кредитных и страховых сделках. Зачастую банки, обладая информацией (как агенты страховых компаний) о застрахованном риске невозврата кредита в случае смерти заемщика, в последующем осуществляют взыскание кредитной задолженности в досудебном (судебном) порядке с наследников заемщика. На недопустимость подобной недобросовестной практики со стороны банков ранее указал Верховный суд - в его определении сказано, что в случае смерти заемщика, застраховавшего кредит, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию.

Согласно законопроекту, при наступлении страхового случая кредитор или третье лицо, действующее в его интересах, являющиеся выгодоприобретателем по договорам страхования жизни и здоровья заемщика, обязаны предъявить страховщику требование о выплате возмещения в счет оплаты потребительского кредита, включающее расчет задолженности в соответствии с условиями заключенного договора страхования, а также документы, подтверждающие наступление события, имеющего признаки страхового случая. "Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности в размере равной сумме страхового возмещения, подлежащей оплате в счет погашения кредитной задолженности", - считают авторы документа.

Как подчеркнул член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, нередки случаи, когда банки при оформлении потребительского кредита оформляют страхование жизни или здоровья заемщика, а после его смерти или болезни предъявляют всю сумму оставшихся выплат его наследникам и правопреемникам, умалчивая о страховке, которая должна была бы покрыть кредит.

"Эту порочную практику хитрых обогащений финансово-кредитных организаций необходимо прекращать. Если обязательным условием выдачи кредита является страховка, то и работать она должна соответственно - подстраховывать финансовое благополучие клиентов в случае проблем со здоровьем, а не быть дополнительным финансовым бременем для людей, обратившихся за финансовой поддержкой", - пояснил Алтухов.