25 мая, 12:32
Евразийская интеграция

Путин заявил, что ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира

Российский лидер подчеркнул, что "взаимодействие стран "пятерки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учета интересов друг друга"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирующегося многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С удовлетворением отмечаю, что сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться, и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центов формирующегося многополярного мира", - сказал глава российского государства на заседании "пятерки" в расширенном составе в четверг.

Путин подчеркнул, что "взаимодействие стран "пятерки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учета интересов друг друга и с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста и углубление благосостояния жителей всех государств" ЕАЭС. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕвразийский экономический союз
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