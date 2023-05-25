Путин заявил, что ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира

Российский лидер подчеркнул, что "взаимодействие стран "пятерки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учета интересов друг друга"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирующегося многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С удовлетворением отмечаю, что сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться, и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центов формирующегося многополярного мира", - сказал глава российского государства на заседании "пятерки" в расширенном составе в четверг.

Путин подчеркнул, что "взаимодействие стран "пятерки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учета интересов друг друга и с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста и углубление благосостояния жителей всех государств" ЕАЭС.