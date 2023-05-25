25 мая, 12:31,
обновлено 25 мая, 12:36
Евразийская интеграция

Пашинян: Армения готова к диалогу для функционирования общего рынка газа внутри ЕАЭС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Армения готова к конструктивному диалогу для функционирования общего рынка газа внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Как уже неоднократно отмечалось, своевременное функционирование общего рынка газа ЕАЭС в долгосрочной перспективе будет способствовать формированию благоприятных и взаимовыгодных условий торговли, обеспечит повышение энергетической безопасности и конкурентоспособности государств - членов Союза на международном рынке. В этом контексте армянская сторона готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам", - отметил он. 

Теги:
АрменияЕвразийский экономический союзПашинян, Никол Воваевич
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