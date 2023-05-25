Пашинян выступил за консолидацию усилий стран ЕАЭС по продовольственной безопасности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Армения считает важным формирование коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Отмечу, что одним из важных аспектов сотрудничества между нашими странами является продовольственная безопасность, которая направлена на обеспечение доступности и качества продовольствия для населения, а также на защиту рынка от низкокачественных и опасных продуктов. Сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Считаю очевидной необходимость в консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении", - сказал глава армянского кабмина.