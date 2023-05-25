25 мая, 12:34,
обновлено 25 мая, 12:37
Евразийская интеграция

Пашинян выступил за консолидацию усилий стран ЕАЭС по продовольственной безопасности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Армения считает важным формирование коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Отмечу, что одним из важных аспектов сотрудничества между нашими странами является продовольственная безопасность, которая направлена на обеспечение доступности и качества продовольствия для населения, а также на защиту рынка от низкокачественных и опасных продуктов. Сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Считаю очевидной необходимость в консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении", - сказал глава армянского кабмина. 

Теги:
АрменияЕвразийский экономический союзПашинян, Никол Воваевич
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