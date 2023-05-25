Пашинян назвал приоритетом реализацию соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Реализация соглашения о свободной торговле Ирана и ЕАЭС является приоритетными для Армении. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Учитывая высокую динамику развития сотрудничества с Ираном, вступление в силу Соглашения о свободной торговле и его последующая реализация являются приоритетными для нас в контексте реального расширения торгового сотрудничества с третьими странами, - сказал Пашинян. - Продолжение работы по таким приоритетным и перспективным переговорным направлениям, как Индия и Египет, а также развитие комплексного диалога по экономической повестке и углубление торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией даст дополнительный импульс процессу интеграции Союза в мировую экономику".