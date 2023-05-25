25 мая, 12:58

Путин: РФ в рамках председательства в ЕАЭС уделяет большое внимание изменению климата

По словам президента, заниматься экологическими вопросами в ЕАЭС мог бы климатический и экологический клуб

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия, председательствуя в 2023 году в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), уделяет значительное внимание проблеме изменения климата, заниматься экологическими вопросами в ЕАЭС мог бы климатический и экологический клуб. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"В этом году российским председательством уделяется значительное внимание вопросам, связанным с изменением климата", - заметил российский лидер.

"Синхронизацией подходов "пятерки" в области климатического регулирования мог бы заняться климатический и экологический клуб", - указал он.

В задачи такого клуба, по словам Путина, должны входить реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зеленых технологий, достижение международного признания евразийских климатических инициатив, улучшение состояния водных экосистем, сохранение биологического разнообразия, освоение недр, осуществление проектов по переработке мусора и многие другие вопросы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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