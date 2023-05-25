25 мая, 12:56

ПСБ оценил объем инвестиций на обводнение поймы под Волгоградом до 200 млрд рублей

По словам начальника управления устойчивого развития ПСБ Екатерины Кузьминой, по итогам реализации проекта планируется получить стабильную экологическую инфраструктуру, которая позволит иметь максимальный эффект, как для сельского хозяйства, так и для турбизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. ПСБ оценил масштаб инвестиций на дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы до 200 млрд рублей, проект может стать основным драйвером экономического роста региона. Об этом в четверг сообщила начальник управления устойчивого развития ПСБ Екатерина Кузьмина, выступая на Х Невском международном экологическом конгрессе.

"Совместно с Федеральным агентством по водным ресурсам, и благодаря ему, приступили к проекту, одному из таких, на мой взгляд, сложных проектов - это дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Сложный он и большой не только потому что впоследствии может стать одним из основных драйверов экономического роста развития региона, но и потому что это особая территория, которая признана международным сообществом. Масштаб задачи большой. По нашим оценкам масштаб инвестиций может доходить до 200 млрд рублей", - рассказала Кузьмина.

По ее словам, проект пока находится на стадии формирования. "Непросто подходить к таким масштабным проектам без опыта реализации в стране. Поэтому мы изучаем международные практики, стараемся брать лучшие", - сообщила ТАСС Кузьмина.

Она также отметила, что детали проекта сказать пока сложно, но на каждом промежуточном этапе будут анонсироваться результаты, для того, чтобы уже другие регионы в рамках своих водных проектов могли бы этот опыт тиражировать и использовать.

Кузьмина пояснила ТАСС, что по итогам реализации проекта планируется получить стабильную экологическую инфраструктуру, которая позволит иметь максимальный синергический эффект, как в прибрежной зоне для сельского хозяйства, для туристского бизнеса, так и иметь возможность на базе этого проекта развивать такие отрасли, как энергетика, транспорт. "Уверена, что экологические проекты, проекты, которые позволяют сохранить экологию и экосистему тех или иных водных объектов, можно также одновременно направлять и на развитие бизнеса на этих территориях", - подчеркнула она.

Разработку проекта комплекса ГТС для обводнения Волго-Ахтубинской поймы провели по федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Строительство комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области позволит ввести в оборот новые сельхозугодия, в том числе не менее 40 тыс. га орошаемых земель, тем самым нарастить производство овощей до 3,5 млн тонн ежегодно.

О конгрессе

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". Событие соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии подтвердили представители более чем 40 стран. 

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