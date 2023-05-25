25 мая, 12:58

Путин высказался за формирование единой цифровой экосистемы на пространстве ЕАЭС

Как отметил президент, обеспечение цифрового суверенитета Евразийского экономического союза не уходит с повестки дня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Единую цифровую экосистему, подразумевающую интеграцию национальных систем электронных госуслуг, необходимо формировать на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Важно, чтобы государства - члены союза сформировали единую цифровую экосистему, что подразумевало бы интеграцию национальных систем электронных государственных услуг и электронных правительств каждого из участников "пятерки". Смею вас заверить, что Россия здесь продвинулась достаточно далеко и сделала очень хорошие заделы", - сказал Путин.

По словам президента РФ, обеспечение цифрового суверенитета ЕАЭС не уходит с повестки дня. При этом он напомнил, что процесс налаживания партнерства "пятерки" в IT-сфере Россия инициировала еще в 2017 году. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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