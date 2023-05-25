ТПП предложила распространить условия режима самозанятых на микробизнес

Глава палаты Сергей Катырин отметил, что есть "где-то 13,6 тыс. крупных предприятий, 18 тыс. - средних, 211 тыс. - малых предприятий, все остальное - это микробизнес"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин предложил распространить условия режима самозанятых на микро- и малый бизнес. Об этом глава ТПП заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к дню российского предпринимательства.

"Мы активно продвигаем идею о том, что созданы условия для самозанятых, [надо] распространить эти условия на микробизнес", - сказал Катырин.

По его словам, большинство бизнеса в России приходится на микробизнес. "У нас с вами где-то 13,6 тыс. крупных предприятий, 18 тыс. - средних, 211 тыс. - малых предприятий. Все остальное - это микробизнес. Средняя численность занятых на предприятиях - 2,4 человека", - отметил он.

"Раз у нас 2,4 [человека], то может отвечать за самозанятых, такие же условия им нужны. <...> Это будет стимулировать рост бизнеса, малых предприятий и так далее", - считает Катырин.

В новость была внесена правка (16:24 мск) - исправлены данные во 2-3-м абзацах, правильно - 2,4 человека.