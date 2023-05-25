В Краснодарском крае на 3,1 млрд рублей увеличили финансирование отрасли здравоохранения

Деньги направят на обеспечение лекарствами льготных категорий населения, заработную плату медработникам и оказание высокотехнологичной медицинской помощи

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Финансирование программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Краснодарском крае на 2023 год увеличили на 3,1 млрд рублей. Такое решение приняли депутаты на сессии Законодательного собрания Краснодарского края в четверг.

"Стоимость программы госгарантий на 2023 год увеличилась на 3,1 млрд рублей и составила 123,2 млрд рублей. Профицит Терпрограммы в 2023 году будет порядка 8,6 млрд рублей. Дополнительные средства, в частности, будут направлены на льготное лекарственное обеспечение, на зарплату медицинских работников, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы краевого Заксобрания по итогам сессии.

Увеличение объемов финансирования стало возможным за счет корректировок параметров бюджета Краснодарского края и бюджета Территориального фонда медстрахования.

"Такие изменения в Терпрограмме - хорошая новость для всего края. Появляется возможность направить дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение и оказание высокотехнологической помощи. В саму программу вносятся изменения, уточняющие формы и направления работы системы здравоохранения", - отметил председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко.