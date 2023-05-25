Российским разработчикам ПО хотят дать доступ в мировые репозитории open source

Согласно утвержденной правительством Концепции технологического развития, также предусмотрена унификация систем оценки соответствия продукции РФ и дружественных ей стран

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российским разработчикам ПО в рамках развития международной регуляторной базы сотрудничества хотят предоставить доступ в глобальные репозитории программного обеспечения на открытом коде (open source). Это следует из утвержденной правительством РФ Концепции технологического развития до 2030 года.

Помимо предоставления доступа к мировым репозиториям, из концепции следует, что будет обеспечено создание национальных репозиториев, а разработчики из других стран, в свою очередь, получат к ним доступ.

С этой же целью развития международной регуляторной базы сотрудничества будет улучшена система поддержки российских технологических компаний в сфере охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности в иностранных юрисдикциях.

Также предусмотрена унификация систем оценки соответствия продукции России и дружественных ей стран.