25 мая, 13:18

Путин заявил, что ЕАЭС должен продолжать создавать ЗСТ с заинтересованными странами

Президент РФ пояснил, что имеет в виду партнеров в Азии, в арабском мире, в Африке, в Латинской Америке, а также сотрудничество с многосторонними объединениями

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен продолжать наращивать связи с государствами, которые хотят сотрудничать, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"ЕАЭС должен активно развивать отношения со странами, которые стремятся к равноправному взаимовыгодному партнерству", - сказал глава российского государства, пояснив, что имеет в виду партнеров в Азии, в арабском мире, в Африке, в Латинской Америке, а также сотрудничество с многосторонними объединениями, такими как СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и некоторые другие.

"Важно продолжать формирование зон свободной торговли (ЗСТ) с заинтересованными странами и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников "пятерки" международную платежную инфраструктуру в национальных валютах и цифровых валютах центральных банков", - подчеркнул Путин.

Завершая вступительное слово, президент РФ еще раз поблагодарил лидеров стран ЕАЭС за тесное взаимодействие и поддержку при решении стоящих перед объединением задач. "Уверен, действуя и далее сообща и слаженно, мы будет добиваться, обязательно добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества в интересах наших государств и народов", - заключил он. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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