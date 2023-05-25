Власти Великобритании заявили, что уже больше года обходятся без российского газа

За это время экспорт британского газа в страны Европы удалось увеличить в три раза, отметило Министерство энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Российский газ не импортировался в Великобританию на протяжении как минимум 12 месяцев - с конца марта 2022 года по конец марта 2023. Сообщение об этом распространило в четверг Министерство энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства.

В сообщении подчеркивается, что за тот же период экспорт британского газа в страны Европы удалось увеличить в три раза. В структуре потребления страны также продолжает повышаться доля энергии из возобновляемых источников. В последние три месяца она достигала 46,2%. В 2022 году этот показатель в среднем составлял 41,4%. Основу составляет ветрогенерация, которая обеспечивает до четверти всех потребностей королевства в электроэнергии.

В связи с этим глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выступил с утверждением, что якобы предпринимаемые Москвой попытки использовать "поставки энергии в качестве оружия терпят неудачу".

"Благодаря шагам, которые предприняли мы и наши союзники, в том числе мерам по ускорению перехода на чистые источники энергии и повышению энергоэффективности, доходы Росси от экспорта энергоносителей продолжают сокращаться, а мировые цены падают. Мы не ослабим оказываемую Украине поддержку", - заявил Клеверли, добавив, что Лондон продолжит делать все возможное, чтобы лишить Москву возможности продолжать вести боевые действия на Украине.

Британское правительство заявило о намерении постепенно отказаться от импорта российского газа после начала специальной военной операции РФ на Украине. Официальный запрет на импорт российского СПГ вступил в силу с 1 января 2023 года.

В прошлом году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа - 4% от общих объемов потребления этого вида топлива. В основном импортировался именно российский СПГ. Среднегодовой объем потребляемого в королевстве газа составляет около 75 млрд кубометров.