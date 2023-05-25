В России создадут международные научные и технологические центры компетенций

Также будут развиваться формы "цифрового резидентства"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Международные научные и технологические центры компетенций, а также развитие форм "цифрового резидентства" должны быть реализованы в РФ для развития кадрового потенциала и привлечения специалистов в области международного научно-технического сотрудничества к 2030 году, следует из опубликованной концепции технологического развития до 2030 года.

"В целях развития кадрового потенциала и привлечения специалистов предусматривается реализация следующих мероприятий: создание и развитие международных научных и технологических центров компетенций, центров коллективного пользования научным оборудованием, технопарков, пространств коллективной работы; <...> развитие форм "цифрового резидентства" - привлечение иностранных специалистов и компаний для разработки технологий", - говорится в документе.

Вместе с тем для достижения целей развития кадрового потенциала и международного сотрудничества, должна быть оказана поддержка формирования зарубежных филиалов и совместных лабораторий образовательных организаций высшего образования и научных организаций в дружественных странах, осуществлена совместная подготовка научных и инженерных кадров, а также реализована программа международной образовательной и научной академической мобильности, в том числе для аспирантов, молодых специалистов и ученых.