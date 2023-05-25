В Кировской области владельцев авто на газомоторном топливе освободили от налога

Льгота будет действовать в период 2023-2025 годов

КИРОВ, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области освободили от уплаты транспортного налога владельцев автомобилей на газомоторном топливе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня на пленарном заседании депутаты Законодательного Собрания приняли во втором чтении закон, освобождающий от уплаты транспортного налога владельцев автомобилей на газомоторном топливе. Законопроект был внесен губернатором Александром Соколовым в целях развития газоснабжения и газификации региона", - говорится в сообщении.

Льгота вводится на период 2023-2025 годов и распространяется на легковые и грузовые автомобили с мощностью двигателя до 110 лошадиных сил. Льгота распространяется на одно транспортное средство каждого автовладельца.

Также предусматривается льгота для легковых и грузовых машин на газе с мощностью двигателя от 110 до 150 лошадиных сил включительно. Их собственники будут уплачивать налог в размере 50% от установленной ставки.

О льготах для владельцев электрокаров

Депутаты Законодательного собрания региона также освободили от транспортного налога владельцев автомобилей с электрическим двигателем.

"Сегодня депутатами законодательного собрания принят законопроект, освобождающий от транспортного налога владельцев автомобилей с электрическим двигателем. Льгота распространяется на организации и физических лиц. Если у физлица несколько машин, можно будет выбрать для применения льготы одно авто. Льгота будет действовать с начала этого года до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

В Кирове работает четыре электрозаправочных станции. Также Минэнерго России выделило Кировской области дополнительно 18 млн рублей на установку еще семи электрозаправок в 2023 году.