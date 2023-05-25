Мирзиёев предложил провести в Узбекистане аграрный форум в формате ЕАЭС в октябре

По словам президента республики, в мероприятии примут участие профильные министры и производители сельхозпродукции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил в октябре провести в республике аграрный форум ЕАЭС+ с участием профильных министров и производителей сельхозпродукции.

"Предлагаем провести в Узбекистане в октябре этого года аграрный форум в формате ЕАЭС+ с участием министров сельского хозяйства, ведущих производителей и импортеров продовольствия", - сказал он, выступая в четверг на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава Узбекистана подчеркнул, что Ташкент выступает за расширение сотрудничества в области продовольственной безопасности, для чего необходимо стимулировать активное замещение импорта сельхозтоваров продукцией отечественного производства. Он призвал активнее развивать и поощрять кооперационные связи представителей агробизнеса стран Союза.

Узбекистан имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.