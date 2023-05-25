Жапаров предложил дать доступ к транспортным коридорам странам ЕАЭС без выхода к морю

Президент Киргизии заявил о необходимости развития новой инфраструктуры транспортных коридоров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Развитие транспортных коридоров внутри стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно особенно учитывать доступ к этим коридорам для стран-участниц, не имеющих выхода к морю. Об этом заявил в четверг президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"В сфере транспортно-логистической инфраструктуры хочу акцентировать внимание на необходимости развития новой инфраструктуры транспортных коридоров, в частности по направлениям север - юг и восток - запад <…>. Предлагаю обратить особое внимание на обеспечение доступа к транспортным коридорам для стран ЕАЭС, не имеющих выхода к морю", - сказал Жапаров.