Алиев заявил, что Азербайджан предоставляет соседям по Каспию возможности судостроения

По словам президента, ведется работа по размещению заказов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Азербайджан предоставляет соседям по Каспию возможности судостроения, также ведется работа по размещению заказов. Об этом заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию, и уже ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов наших соседей по Каспию на судостроительном заводе в Баку", - сказал он.