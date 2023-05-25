25 мая, 13:29,
обновлено 25 мая, 14:00

Алиев заявил, что Азербайджан предоставляет соседям по Каспию возможности судостроения

По словам президента, ведется работа по размещению заказов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Азербайджан предоставляет соседям по Каспию возможности судостроения, также ведется работа по размещению заказов. Об этом заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию, и уже ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов наших соседей по Каспию на судостроительном заводе в Баку", - сказал он. 

Теги:
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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