Узбекистан заявил о готовности работать над увеличением товарооборота между странами ЕАЭС

Президент республики Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что этому процессу будет способствовать принятие соглашения об устранении технических барьеров во взаимном признании сертификатов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Узбекистан готов к созданию условий для кардинального увеличения товарооборота между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в четверг на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

"Узбекистан готов к продолжению совместной работы по упрощению торговых процедур и созданию условий для кардинального увеличения объема товарооборота между нашими странами", - сказал он.

Мирзиёев подчеркнул, что этому процессу будет способствовать принятие соглашения об устранении технических барьеров во взаимном признании сертификатов. "В этих целях в Узбекистане полностью завершена подготовительная работа по гармонизации национальных технических регламентов с нормами ЕАЭС. Продолжим работу по развитию расчетов в национальных валютах", - добавил он.