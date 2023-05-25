Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды по итогам 2022 года

Они составили 438 рублей на акцию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Собрание акционеров "Лукойла" утвердило дивиденды за 2022 год в 438 рублей на акцию без учета промежуточных, сообщила компания. Выплаты составят 303,48 млрд рублей.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 5 июня 2023 года.

Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года составляли 256 рублей на одну обыкновенную акцию, или 177,37 млрд рублей общих выплат. Чистая прибыль компании за 2022 год составила 790,12 млрд рублей, 309,27 млрд рублей из которой остались нераспределенными.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2022 год составит 694 рубля на акцию.

Компания не раскрыла итоги голосования по составу избираемого совета директоров, что разрешается в связи с постановлением правительства.

Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, а также ряд поправок в устав. В частности, в устав вносится изменение о формировании совета директоров из девяти участников, если иное не предусмотрено решением собрания, а также о необходимости согласования гендиректором компании решений "дочек" о прекращении пользования рядом участков недр без извлекаемых запасов.

Уставный капитал "Лукойла" состоит из 692 865 762 обыкновенных акций.