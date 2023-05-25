РАН будет участвовать в отборе сквозных технологий

Под сквозными технологиями понимаются перспективные технологии межотраслевого назначения, обеспечивающие создание инновационных продуктов и сервисов и оказывающие существенное влияние на развитие экономики, радикально меняя существующие рынки или способствуя формированию новых рынков

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН), а также объединения предпринимателей будут участвовать в отборе сквозных технологий, следует из Концепции технологического развития до 2030 года, опубликованной на сайте кабмина РФ в четверг.

Под сквозными технологиями (технологическими направлениями) в документе понимаются перспективные технологии межотраслевого назначения, обеспечивающие создание инновационных продуктов и сервисов и оказывающие существенное влияние на развитие экономики, радикально меняя существующие рынки или способствуя формированию новых рынков. Сквозные технологии определяют перспективный облик экономики и отдельных отраслей в течение ближайших 10-15 лет, говорится в концепции.

"Перечень сквозных технологий опирается на научно-технологический прогноз (форсайт) и формируется на основе прозрачных процедур, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. В отборе технологий должны участвовать федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", научное и образовательное сообщества, объединения предпринимателей", - сказано в документе.

Предварительный перечень сквозных технологий, представленный в приложении к концепции, касается сфер: технологии обработки и передачи данных (искусственный интеллект, технологии хранения и анализа больших данных, нейротехнология, квантовые вычисления и коммуникации, геоданные); технологии в сфере энергетики, в том числе развитие водородной энергетики; новые производственные технологии (технологии робототехники, мехатроники, сенсорики, микроэлектроника и фотоника, новые материалы); биотехнологии и технологии живых систем, в том числе молекулярной и бионической инженерии; технологии снижения антропогенного воздействия; перспективных космических систем и сервисов.