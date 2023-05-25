Росатом привлек 19 "зеленых" займов на 200 млрд рублей

Первый замгендиректора Росатома - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что российский рынок сейчас перестраивается на стимулирование и мотивацию "зеленой" составляющей", и каждая компания должна уметь этим активно пользоваться

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Росатом привлек в общей сложности по состоянию на конец 2022 года 19 "зеленых" внешних займов на общую сумму порядка 200 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг первый заместитель генерального директора Росатома - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров на Невском экологическом конгрессе.

"В общей сложности по состоянию на конец прошлого года мы привлекли порядка 19 "зеленых" внешних займов на общую сумму порядка 200 млрд рублей. Каждый раз, когда мы берем такой заем, это не просто обязательства перед банками, перед кредиторами, перед финансовыми институтами о соблюдении целей устойчивого развития, но и обязательства делать полезное для страны, для экономики и для вопросов, связанных с изменением климата", - сказал Комаров, выступая на круглом столе "Климат: новые вызовы столетия".

По его словам, российский рынок в настоящее время перестраивается на стимулирование и мотивацию "зеленой" составляющей", и каждая компания должна уметь этим активно пользоваться. "У Росатома положительный опыт двух выпусков "зеленых" облигаций на Московской бирже, от которых мы использовали порядка 19 млрд рублей для строительства ветропарков. Кроме того, мы очень эффективно используем механизм кредитования, который в целом направлен на цели устойчивого развития", - сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". Событие соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии подтвердили представители более чем 40 стран.