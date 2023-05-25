В РФ создадут платформу по поиску услуг компаний - разработчиков промышленной продукции

Помимо этого, институтам развития будут предоставлять льготные займы на развитие производств локализуемой продукции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. В России планируется создать платформу по поиску услуг компаний-разработчиков для запуска производства промышленной продукции, которая подпала под санкционные ограничения, следует из утвержденной правительством концепции технологического развития до 2030 года.

"Импортозамещение широкой номенклатуры продукции и комплектующих изделий будет обеспечено за счет запуска информационного сервиса (платформы) поиска услуг компаний-разработчиков в соответствии с запросами промышленных предприятий, обеспечивающих программу локализации продукции", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что необходимо сформировать и утвердить перечень продукции, комплектующих изделий и сырья, требующих локализации с учетом требований унификации и стандартизации, развернуть соответствующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Помимо этого, институтам развития будут предоставлять льготные займы на развитие производств локализуемой продукции, будет применяться инструмент промышленной ипотеки для создания новых производств в рамках программы локализации продукции.

"Имеется острая потребность в развертывании собственных производств конечных продуктов, комплектующих изделий и сырья по тем видам, которые попали под санкционные ограничения. Такие производства будут создаваться как на основе механизмов локализации, так и на основе собственных линий разработки технологий. Номенклатура таких производств в отраслях промышленности охватывает порядка 300-400 наименований", - уточняется в документе.