Объем работ на теплосетях Сыктывкара планируют увеличить в 1,8 раза в 2023 году

На эти цели энергохолдинг "Т Плюс" направит 623 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 25 мая. /ТАСС/. ПАО "Т Плюс" увеличит в 2023 году объем работ по замене и ремонту тепловых сетей в Сыктывкаре в 1,8 раза - до 12,6 км сетей, сообщила пресс-служба компании.

"В 2023 году ПАО "Т Плюс" планирует заменить и отремонтировать в Сыктывкаре 12,6 км тепловых сетей, направив на эти цели 623 млн рублей. По сравнению с 2022 годом объем работ на теплосетях Сыктывкара вырастет в 1,8 раза, а объем финансирования с учетом повышения цен на материалы и услуги - почти втрое. Дополнительно к первоначальным планам компания за счет собственных средств увеличила финансирование на 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Т Плюс" Александра Вилесова, работы синхронизируют с планами дорожных служб и водоканала. "Рост перекладок очень важен для Сыктывкара, как и для других наших городов. Там, где мы достигаем договоренностей с местной властью о заключении концессионных соглашений или переходе в ценовую зону теплоснабжения, нам удается значительно увеличивать инвестиции и повышать качество теплоснабжения", - привела пресс-служба слова Вилесова.

По словам директора Коми филиала "Т Плюс" Сергея Доброва, отопительный сезон пройден стабильно, без сбоев и серьезных инцидентов. Благодаря газификации Воркутинского теплового узла количество технологических нарушений на теплоисточниках снизилось на 56%.

Общий объем инвестиций компании в энергообъекты Коми в 2023 году превысит 2,5 млрд рублей, это почти на 1 млрд больше, чем год назад. Помимо перекладок теплосетей Сыктывкара и строительства газовой котельной в Инте, в числе самых крупных проектов компании в Коми - реконструкция мазутного хозяйства Воркутинской ТЭЦ-2. Станция газифицирована, но уголь марки ГЖО остается резервным топливом. Вскоре он будет замещен на мазут с увеличением объемов хранения. Таким образом, компания полностью уйдет от сжигания в Воркуте твердого вида топлива.

Филиал "Коми" объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах - Инте, Сосногорске, Ухте, Сыктывкаре и Воркуте.