Токаев назвал важным развитие института наблюдателей при ЕАЭС

Президент Казахстана отметил, что партнерам ЕАЭС будет особенно интересна кооперация в энергетике, сельском хозяйстве и транспортно-логистической сфере

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо развивать институт наблюдателей при объединении для эффективного сотрудничества. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Видится важным развитие и формализация института наблюдателей при Союзе. Данный институт должен стать механизмом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, то есть взаимодействия с соответствующими правами и обязательствами по доступу на рынок, соблюдению общих правил, технических требований и другим вопросам. Комиссии предстоит проработать возможность присоединения государств-наблюдателей к отдельным договорам в рамках Союза, а также возможность их участия в конкретных кооперационных и инфраструктурных проектах", - сказал Токаев.

Он отметил, что партнерам ЕАЭС будет особенно интересна кооперация в энергетике, сельском хозяйстве и транспортно-логистической сфере. "Считаю, что комиссии необходимо актуализировать соответствующий перечень договоров и проектов. Было бы правильным определить сам порядок участия третьих стран в отдельных проектах ЕАЭС. Реализация таких механизмов будет способствовать развитию нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения на всем евразийском пространстве", - пояснил президент Казахстана.