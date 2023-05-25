25 мая, 13:47,
обновлено 25 мая, 14:03

Путин надеется обсудить с Алиевым и Пашиняном договоренности в сфере экономики

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что на трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будут достигнуты договоренности "в интересах экономического развития".

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в четверг Пашинян затронул тему армяно-азербайджанского конфликта. Путин, выслушав его, отметил, что есть условия, которые "дают основание полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе и по транспортной коммуникации".

"Мы сегодня на трехсторонней встрече, мне кажется, могли бы все это обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит - совершенно очевидно - в сфере экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении, так и для всего региона", - добавил президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
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