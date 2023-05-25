Жапаров предложил упростить систему трудоустройства в ЕАЭС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил ввести в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единую электронную систему упрощенного оформления трудоустройства. Об этом он заявил в четверг на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Современные технологии способны значительно упростить прохождение нашими гражданами требуемой административной процедуры в государстве трудоустройства", - указал президент.

Как отметил Жапаров, необходимо предоставить гражданам возможность выполнять действия, требуемые при трудоустройстве в другой стране, в электронном формате, в том числе находясь в стране своей гражданской принадлежности.

"В качестве первого шага предлагается проработать возможность признания результатов медосмотров трудящегося, пройденных в стране выезда, для пребывания в Российской Федерации по аналогии с приложением "Путешествую без COVID-19". Можно расширить его функционал и использовать для новых потребностей", - сказал он.