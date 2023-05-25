Гарантии по долгосрочным сбережениям граждан в будущем могут превысить 2,8 млн рублей

Сейчас АСБ страхует депозиты физлиц на сумму 1,4 млн рублей в одном банке

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сумма гарантийного возмещения по внесенным гражданами средствам в рамках программы долгосрочных сбережений может быть повышена с устанавливаемых сейчас 2,8 млн рублей, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на пленарном заседании Госдумы.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан. Согласно программе, система гарантирования прав участников пенсионных программ в рамках НПФ будет распространена на средства, формируемые гражданами по договорам долгосрочных сбережений. Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ будет увеличен в соответствии с законопроектом с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.

По словам Моисеева, Минфин при необходимости может рассмотреть дальнейшее увеличение лимита с 2,8 млн рублей. "В принципе, при подготовке законопроекта мы рассматривали возможность безлимитной гарантии. После запуска законопроекта, если мы увидим [необходимость], можно в дальнейшем рассмотреть увеличение лимита", - сказал он.

Сейчас АСБ страхует депозиты физлиц на сумму 1,4 млн рублей в одном банке. До этого индексация величины возмещения проводилась в декабре 2014 года - тогда было принято решение об увеличении суммы страхового возмещения с 700 тыс. до 1,4 млн рублей.