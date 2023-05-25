Рахмон отметил заинтересованность Таджикистана в укреплении связей со странами ЕАЭС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Таджикистан заинтересован в укреплении сотрудничества со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и наблюдателями при этом интеграционном объединении. Об этом заявил в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Государства - члены и наблюдатели Евразийского экономического союза являются традиционными партнерами Таджикистана. Мы заинтересованы последовательно укреплять двустороннее сотрудничество с вашими странами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - сказал он.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статусы государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.