25 мая, 13:59

Рахмон отметил заинтересованность Таджикистана в укреплении связей со странами ЕАЭС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Таджикистан заинтересован в укреплении сотрудничества со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и наблюдателями при этом интеграционном объединении. Об этом заявил в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Государства - члены и наблюдатели Евразийского экономического союза являются традиционными партнерами Таджикистана. Мы заинтересованы последовательно укреплять двустороннее сотрудничество с вашими странами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - сказал он.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статусы государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. 

Теги:
ТаджикистанРахмон, Эмомали
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация