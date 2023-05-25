"Мираторг" в 2023 году сократит количество фирменных супермаркетов на 12%

Закрытие 14 супермаркетов компания проведет до августа, исходя из стоимости аренды помещений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский агрохолдинг "Мираторг" сократит количество фирменных супермаркетов на 12% в 2023 году - до 120 торговых точек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Агрохолдинг "Мираторг" сообщает о сокращении количества магазинов фирменной сети в 2023 году и пересмотре стратегии развития. Закрытие 14 супермаркетов компания проведет до августа текущего года, исходя из стоимости аренды помещений, при этом число магазинов сократится на 12% - со 134 до 120 торговых точек", - говорится в сообщении.

Холдинг "Мираторг" является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, а также поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах РФ. Первый фирменный магазин агропромышленного холдинга "Мираторг" открылся в 2010 году. Магазины розничной сети расположены в девяти регионах страны.