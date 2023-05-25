25 мая, 14:11

МИД Финляндии запросил у банков информацию о крупных депозитах граждан России и Белоруссии

Согласно соответствующему заявлению финского ведомства, кредитные организации должны предоставить такие данные на сумму более €100 тыс.

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. МИД Финляндии обязал банки страны в срок до 27 мая предоставить сведения о депозитах российских и белорусских граждан объемом выше €100 тыс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте финского внешнеполитического ведомства.

"Кредитные организации должны предоставить министерству иностранных дел информацию о депозитах некоторых российских и белорусских клиентов на сумму более €100 тыс.", - отмечается в заявлении МИД Финляндии.

Как отметили в финском внешнеполитическом ведомстве, отчеты о депозитах россиян и белорусов должны быть направлены МИД в электронном виде не позднее 27 мая. Такое требование связано с нормами европейского санкционного законодательства. 

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