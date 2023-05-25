Концепция технологического развития предусматривает госзаказ в сфере фундаментальной науки

В документе отмечается, что Россия обладает значительным кадровым потенциалом и существенными научно-техническими заделами по важнейшим направлениям развития технологий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госзаказ на фундаментальные и прикладные исследования входят в основные функции государства при обеспечении технологического развития, следует из Концепции технологического развития до 2030 года, опубликованной на сайте правительства России в четверг.

"Роль государства в обеспечении технологического развития на новом этапе технологического развития объективно возрастает. Основными функциями государства (государственных институтов) <…> являются: <…> государственный заказ на фундаментальные и прикладные исследования и разработки, приоритетные технологические решения", - говорится в тексте концепции.

В документе отмечается, что Россия обладает значительным кадровым потенциалом и существенными научно-техническими заделами по важнейшим направлениям развития технологий.

"В Российской Федерации имеются исторически сильные инженерные и естественнонаучные школы и высокий уровень базового физико-математического образования, что позволяет удерживать высокие позиции в сфере создания и развития программного обеспечения, в области физики и математики", - отмечается в документе.