Рахмон предложил упростить механизм поставок сельхозпродукции в страны ЕАЭС

Президент республики отметил, что страны союза являются традиционным рынком для таджикской сельхозпродукции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил разработать механизм по упрощению поставок аграрной продукции страны на рынки государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Существующие сложности в процедурах оформления, вопросах транспортировки и таможенного оформления двойной сертификации являются серьезными препятствиями в бесперебойной поставке этой продукции на рынок стран Союза. В этой связи считаю необходимым совместно проработать и реализовать механизмы по упрощению поставок сельхозпродукции из Таджикистана на рынки стран ЕАЭС, в том числе посредством создания логистических центров на территории нашей страны", - сказал Рахмон, выступая в четверг по видеосвязи на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Рахмон отметил, что страны ЕАЭС являются традиционным рынком для таджикской сельхозпродукции. Он подчеркнул, что страна имеет большой потенциал для выращивания высококачественных и экологически чистых сельхозпродуктов. Таджикский лидер напомнил, что ежегодный рост валового продукции аграрного сектора республики составляет не менее 7-8%, что создает необходимую базу для увеличения экспорта.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия предложила властям Таджикистана активнее сотрудничать с ЕАЭС, что позволит обеспечить свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на территории союза, а также будет способствовать развитию общего рынка. В свою очередь посол РФ в Душанбе Семен Григорьев отмечал, что предложение России о присоединении Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя остается в силе.