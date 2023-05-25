В России создадут рабочую группу по развитию и импортозамещению игрового софта

Она будет работать в рамках профильной ассоциации платформы VK Play

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рабочую группу по вопросам развития и импортозамещения программного обеспечения для разработки видеоигр создадут в РФ, группа будет работать в рамках профильной ассоциации платформы VK Play. Об этом сообщил ТАСС по итогам секции "Софт для геймдева: проблемы и перспективы" директор по продукту VK Play Александр Михеев.

"Я думаю, рабочая группа будет не очень большая. Мы хотим взять участников из... тех, кто делает игровой софт, и максимально действительно выстроить этот процесс. <...> Думаю, в ближайший месяц мы рабочую группу сформируем", - сообщил Михеев.

Он уточнил, что группа будет связана с развитием и импортозамещением игрового программного обеспечения, она будет работать в рамках ассоциации VK Play.

Михеев отметил, что также в рамках ассоциации будут обсуждаться вопрос образования в игровой индустрии, темы экспорта и импорта софта и видеоигр, вопрос взаимодействия с государственными органами власти.

Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) была создана в апреле 2023 года, ее генеральным директором стал Михеев.

Секция проходила в рамках Российского интернет-форума. ТАСС - генеральный информационный партнер РИФ.